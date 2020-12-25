Рязань, , 09:55 — REGNUM Вертолёт санавиации будет задействован для перевозки пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом Москва — Волгоград в Скопинском районе Рязанской области, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

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Сейчас пострадавшие находятся в Скопинской ЦРБ. Их перевезут в больницы Рязани — семь человек на машинах скорой помощи, четверых — на вертолёте санавиации.

Рейсовый автобус с 26 пассажирами попал в аварию 25 декабря около 03:00 на 248-м километре автодороги Р-22 «Каспий». На месте погибли четыре человека.

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