Улан-Удэ, 25 декабря 2020, 09:46 — REGNUM В Бурятии уже пятый день не могут урегулировать конфликт с объявившими голодовку работниками ПАО «ТГК-14», которые потребовали возврата компенсации за вредность производства и увеличение МРОТ. Как сообщает на своей странице Facebook уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова, «участвующие в акции рабочие (грузчики) пищу не принимают, пьют чай и воду». По её словам, самочувствие у всех удовлетворительное.

Так выглядит бытовая комната, где работники ТЭЦ проводят время между отгрузкой угля
Так выглядит бытовая комната, где работники ТЭЦ проводят время между отгрузкой угля
Цитата со страницы омбудсмена Бурятии в Facebook

В акции принимает участие рабочие топливно-транспортного цеха, а также другие работники.

«По мнению работников акция вызвана бездействием как руководства, так и профсоюзной организации в сложившемся трудовом споре. Основная претензия рабочих — снижение компенсации за вредные условия труда после проведения специальной оценки условий труда с 24% до 8%, хочу отметить, что это не инициатива ТГК-14. Хочу отметить, что повышение заработной платы работников связаны с инициативой увеличения тарифов на электроэнергию», — пояснила омбудсмен.

По её словам, рабочие не информировали руководство об акции в письменной форме. Также Юлия Жамбалова опубликовала впечатляющие фотографии бытовой комнаты, где работники проводят время между отгрузкой угля: это неимоверно грязное помещение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 21 декабря 2020 года в соцсетях и на других публичных площадках было распространено сообщение, что некоторые работники ТГК-14 начали с этого дня голодовку. В видеобращении мужчина, представившийся сотрудником компании, рассказывает, что заработную плату не повышали с 2010 года и составляет она 25 тыс. рублей.

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