Улан-Удэ, , 09:46 — REGNUM В Бурятии уже пятый день не могут урегулировать конфликт с объявившими голодовку работниками ПАО «ТГК-14», которые потребовали возврата компенсации за вредность производства и увеличение МРОТ. Как сообщает на своей странице Facebook уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова, «участвующие в акции рабочие (грузчики) пищу не принимают, пьют чай и воду». По её словам, самочувствие у всех удовлетворительное.

Так выглядит бытовая комната, где работники ТЭЦ проводят время между отгрузкой угля Цитата со страницы омбудсмена Бурятии в Facebook

В акции принимает участие рабочие топливно-транспортного цеха, а также другие работники.

«По мнению работников акция вызвана бездействием как руководства, так и профсоюзной организации в сложившемся трудовом споре. Основная претензия рабочих — снижение компенсации за вредные условия труда после проведения специальной оценки условий труда с 24% до 8%, хочу отметить, что это не инициатива ТГК-14. Хочу отметить, что повышение заработной платы работников связаны с инициативой увеличения тарифов на электроэнергию», — пояснила омбудсмен.

По её словам, рабочие не информировали руководство об акции в письменной форме. Также Юлия Жамбалова опубликовала впечатляющие фотографии бытовой комнаты, где работники проводят время между отгрузкой угля: это неимоверно грязное помещение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 21 декабря 2020 года в соцсетях и на других публичных площадках было распространено сообщение, что некоторые работники ТГК-14 начали с этого дня голодовку. В видеобращении мужчина, представившийся сотрудником компании, рассказывает, что заработную плату не повышали с 2010 года и составляет она 25 тыс. рублей.

Читайте также: Скандал в Сибири: почему энергетики объявили голодовку?