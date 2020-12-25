Рязань, , 09:41 — REGNUM О состоянии дороги в Скопинском районе Рязанской области, где в ночь на 25 декабря произошло ДТП с участием рейсовым автобусом «Москва — Волгоград», рассказали в региональной оперативной рабочей группе. По данным властей, дорожное покрытие было очищено.

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертельное ДТП с автобусом под Рязанью – все новости»

Как сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, участок дороги на 247 километре федеральной трассы в 02:30 был очищен и обработан посыпкой. Из-за сильного бокового ветра на нём имеются снежные перемёты.

Как сообщало ИА REGNUM, около 03:00 25 декабря на 247-м километре федеральной трассы Р-22 перевернулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Волгоград. В нём находились 24 пассажира и два водителя. В результате аварии четыре человека погибли, в том числе водитель, 11 пострадали.