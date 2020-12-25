Бандунг, Индонезия, , 09:24 — REGNUM Ряд районов были затоплены из-за сильных дождей в Бандунге, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что после полудня в Бандунге лил проливной дождь. Команда по ликвидации последствий стихийных бедствий все еще работает на местах.

Наводнение вызвало заторы на дорогах и затопило несколько четырехколесных транспортных средств. Высота воды местами достигает метра.

Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями города Бандунга все еще собирает данные в затопленных районах. Тем временем сотрудники управления общественных работ города ремонтируют несколько водных каналов.

Как сообщало ИА REGNUM, два землетрясения произошли у побережья индонезийского острова Бали.

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