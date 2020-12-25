Улан-Удэ, , 09:24 — REGNUM Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погодных условий. Как сообщает сегодня, 25 декабря, сайт регионального ГУ МЧС РФ, 26 декабря 2020 года на большей части территории республики ожидается снег, местами усиление северо-западного ветра до 21 м/с, метели заносы, накаты.

27 декабря сохранится ветреная, местами со снегом погода, понижение температуры воздуха на 10 и более градусов. В дальнейшем ожидается значительное похолодание — местами — 34 — 39 мороза.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аномальные морозы пришли и в другие территории Сибири, в частности — Алтайский край.

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