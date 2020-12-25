Улан-Удэ, , 09:18 — REGNUM Из-за вспышки бешенства в Улан-Удэ, Иволгинском, Заиграевском и Тарбагатайском районах Бурятии введут режим повышенной готовности. Как сообщает arigus.tv со ссылкой на слова начальника Управления ветеринарии республики Эрдэма Сангадиева, вдоль трассы «Улан-Удэ-Хоринск» в районе микрорайона Восточный обнаружен труп лисы. Анализы подтвердили смертельное заболевание. Поэтому управление ветеринарии потребовало срочного принятия мер.

Специалисты проверят животных, содержащихся в частных подворьях. Также в Улан-Удэ на вирус бешенства будут проверены собаки, обитающие за пределами частных территорий.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, ситуация по заражению бешенством не только диких, но и домашних животных, в республике остается сложной второй год подряд:

«Ситуация с бешенством у нас объективно непростая. И это подтверждается уже даже не десятками, а сотнями случаев заражения бешенством. Ситуацию необходимо брать в свои руки, в том числе в Улан-Удэ. В городе, конечно, не так много коров, но есть собаки, которые также подвержены этому заболеванию».

Как уже сообщало ИА REGNUM, власти Бурятии лишь после очередного ЧС с нападением своры собак на людей озаботились принятием превентивных мер. Утром 23 декабря в Забайкальском микрорайоне Улан-Удэ стая собак напала на 20-летнюю девушку, а чуть позже и на ребенка. Оба пострадавших получили серьёзные травмы.

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Как пояснили медики, особенно сильные увечья получила девушка, у которой «клочья мяса по всему телу. На лице остались одни глаза».

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