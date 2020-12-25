Тобольск, Тюменская область, , 08:43 — REGNUM В тюменском городе Тобольске ночью 25 декабря при пожаре погибла семья из четырёх человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сигнал о пожаре поступил в 2:22 (00:22 мск). Горел жилой дом по улице Новая, 109 в Тобольске. Пожарные расчёты прибыли на место через восемь минут. Огонь удалось локализовать в 3:16, а через четыре минуты были обнаружены тела матери, отца и мальчиков пяти и трёх лет. Старшая 11-летняя дочь на тот момент ночевала у бабушки, что спасло ей жизнь.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лиц»). В СУ СКР по Тюменской области сообщают, что ведётся следствие, собираются улики, опрашиваются свидетели и соседи, изучаются условия жизни и воспитания погибших детей.

Департамент социального развития Тюменской области обратился с просьбой к жителям региона, проживающим в частных домах, установить пожарные извещатели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря 2020 года в частном доме в деревне Петелино Ялуторовского района Тюменской области после пожара были обнаружены тела троих детей.

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