Москва, , 08:40 — REGNUM Власти Испании приняли решение выдать России сына бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя Валерия, но при экстрадиции он попытался покончить с собой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Двенадцатого ноября он был доставлен правоохранительными органами Испании в международный аэропорт Барселоны, однако экстрадиция не состоялась в связи с тем, что он пытался покончить с собой», — сообщил собеседник издания.

Сейчас Постригань ожидает экстрадиции под домашним арестом в Испании.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 декабря, Клинский городской суд Московской области признал бывшего главу района Александра Постриганя виновным в получении взяток и превышении полномочий и приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.

Следствие установило, что в период 2012—2013 гг. Постригань выдал разрешение на ввод в эксплуатацию шести многоквартирных домов, достоверно зная, что строительные работы в них не были выполнены полностью. Также он знал о несоответствии построенных объектов проектной документации. Общая сумма ущерба от преступлений Постриганя превышает 38 млн рублей.