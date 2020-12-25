Станица Зеленчукская, Карачаево-Черкесия, , 08:33 — REGNUM В Карачаево-Черкесии произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали шестеро сотрудников полиции. Грузовик МАЗ сбил полицейских в станице Зеленчукской.

Инцидент произошел утром 24 декабря прямо у здания Зеленчукского районного отдела МВД. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением на пересечении автодорог «Подъезд к МЦО Архыз» и «Майкоп — Зеленчук» и наехал на людей.

В момент происшествия на стоянке возле здания отдела полиции стояли пять легковых служебных автомобилей — полицейские собирались заступить на смену. После ДТП шестерым из них потребовалась помощь медиков. Четверо полсе обследования были отпущены домой, двоих госпитализированы. Известно, что один из получивших травмы находится в реанимации.