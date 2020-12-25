Колумбус, США, , 08:15 — REGNUM Глава департамента полиции города Колумбуса (штат Огайо, США) Томас Куинлан уволил полицейского офицера, застрелившего безоружного чернокожего мужчину. Об этом 24 декабря он сообщил на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

«Сочельник. Семье Андре Хилла нечего отмечать в этот праздник. А полицейский офицер Колумбуса несёт ответственность за это. Вот почему сегодня я объявляю об увольнении офицера Адама Коя», — написал он.

Как следует из сообщения, Адаму Кою были предъявлены обвинения в противоправном поведении, которое привело к критическим последствиям. Помимо расследования в отношении самого Коя, также начаты расследования и в отношении других полицейских офицеров, которые «или не включили нагрудные камеры, или не оказали помощи». По словам Куинлана, все провинившиеся сотрудники полицейского департамента «будут привлечены к ответственности».

Сотрудник городской полиции Адам Кой в ночь на 22 декабря прибыл к одному из домов по вызову жителя, пожаловавшегося на шум от автомобиля. Вблизи гаража Кой увидел направившегося к нему чернокожего мужчину, у которого в левой руке был сотовый телефон, а правая не была видна, и открыл по нему стрельбу. Чернокожий Андре Морис Хилл, при котором не оказалось какого-либо оружия, от полученного ранения скончался. Как оказалось, он был приглашён в дом, около которого был застрелен.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Колумбус (штат Огайо, США) полицейский застрелил чернокожего с сотовым телефоном в руке.

Читайте ранее в этом сюжете: В США полицейский застрелил безоружного чернокожего