Москва, , 08:13 — REGNUM ДТП с участием двух автомобилей произошло на западе столицы России, в результате него есть пострадавшие. Об этом 25 декабря сообщается в Telegram-канале московского Департамента транспорта.

«На Производственной улице произошло ДТП с участием двух автомобилей, один из которых столкнулся с мачтой городского освещения и загорелся», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, согласно предварительной информации, в результате ДТП есть пострадавшие. Кроме того, отмечается, что в настоящее время на месте аварии ведут работы сотрудники оперативных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Сахалине на дороге между сёлами Арсентьевка и Ильинское произошло ДТП, в результате которого пострадал ребёнок.