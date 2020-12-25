Бали, Индонезия, , 08:04 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,6 произошло у побережья индонезийского острова Бали, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло 24 декабря 2020 года в 23:09 по местному времени.

«Эпицентр землетрясения находился в море в 17 км к северо-востоку от Карангасема на глубине 10 км», — говорится в заявлении агентства.

Ранее землетрясение магнитудой 3,2 произошло у побережья острова Бали, а именно в Нуса-Дуа. Землетрясение произошло 24 декабря 2020 года в 21:31 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Болаанг Уки индонезийской провинции Северный Сулавеси.

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