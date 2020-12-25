Тобольск, Тюменская область, , 07:54 — REGNUM Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Тобольске, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Тюменской области.

Сообщается, что возгорание произошло в частном жилом доме по улице Новой. После ликвидации пожара на месте происшествия обнаружили тела мужчины, женщины и двоих детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

В настоящее время сотрудники СКР осматривают место пожара и опрашивают свидетелей. Также проводится комплекс и других оперативных мероприятий для выяснения причин и обстоятельств пожара. При этом сотрудники СКР намерены изучить сведения об условиях жизни и воспитания несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в Самарской области произошел пожар в частном жилом доме. После ликвидации возгорания на месте происшествия нашли тела мужчины и женщины. По предварительной версии, пожар произошел из-за неисправности печи.

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