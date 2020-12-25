Владивосток, , 07:44 — REGNUM В больнице Владивостока врачам не удалось спасти ребёнка, которого буквально переехал автомобиль на пешеходном переходе.

Читайте также: Во Владивостоке иномарка проехала по ребёнку на «зебре»

Мальчику было восемь лет, врачи боролись за его жизнь, но он умер от полученных травм, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на собственный источник.

Известно, что за рулём иномарки был пенсионер 75 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП случилось утром 22 декабря. Мальчик переходил дорогу на Океанском проспекте на разрешающий сигнал светофора. Машина проехала по верхней части тела ребенка. Свидетели ДТП остановили водителя — он даже не понял, что сбил человека.