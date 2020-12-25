Якутск, , 07:02 — REGNUM Председатель Госсобрания Якутии Пётр Гоголев поручил провести проверку инцидента, который произошёл 24 декабря на заседании, на предмет нарушения Положения о депутатской этике со стороны депутата республиканского парламента Петра Аммосова, написал в ФБ пресс-секретарь Госсобрания Чокуур Гаврильев.

Читайте также: Депутата Якутии смутила грудь министра

«Спикер парламента на заседании призвал участников, несмотря на разные точки зрения на те или иные вопросы, выработать правило придерживаться уважительного тона друг к другу.

В ходе пленарного заседания все его участники должны придерживаться требований регламента, не вправе комментировать выступления депутатов, давать оценочные характеристики выступающим. Депутат сам должен проявлять вежливость, тактичность и уважение к лицам, присутствующим на заседании», — написал Гаврильев.

Пресс-секретарь добавил, что Гоголев акцентировал, что использовать некорректные выражения в адрес государственных гражданских служащих и тем более женщин недопустимо.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции заседание Госсобрания 24 декабря проходило в онлайн-режиме. После доклада министра предпринимательства, торговли и туризма республики Ирины Высоких взял слово депутат Пётр Аммосов (КПРФ). Помимо своего отношения к представленному законопроекту, он акцентировал внимание на внешнем виде министра.