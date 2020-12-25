Южно-Сахалинск, , 06:32 — REGNUM На Сахалине на дороге между сёлами Арсентьевка и Ильинское произошло ДТП, в результате которого пострадал ребёнок. Расследование уголовного дела по факту аварии взяла на контроль Долинская городская прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Уже известно, что виновником ДТП стал 41-летний мужчина, который ранее был лишён прав на управление транспортным средством. Находясь в нетрезвом состоянии он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался во встречный автомобиль. Сообщается, что пострадали пассажиры обоих транспортных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге в результате ДТП в автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, пострадали два человека.