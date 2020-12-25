Чита, , 06:31 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 25 декабря, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 — уже 26 008 человек, причём 249 из них добавились только за последние сутки. Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у пятерых человек.

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Общее число жертв нового вируса составило уже 467 человек. Из общего числа пациентов моногоспиталей 117 (+16 за сутки) находятся в тяжелом состоянии, 46 (минус трое за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 23 577 (+260 за сутки) пациентов вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения.

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