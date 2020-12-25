Слюдянка, Иркутская область, , 06:25 — REGNUM Кладбище в поселке Порт Байкал (Слюдянский район Иркутской области) обнесут электрическим забором для защиты от медведей, которые в августе 2020 года пытались разрыть там могилы. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель директора по охране территорий «Заповедного Прибайкалья» Василий Пестерев. Его слова приводит «Интерфакс».

"Заказан так называемый электропастух — это электрическое ограждение, электрический забор, дабы обнести это кладбище, чтобы не возникало таких случаев», — пояснил Пестерев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о «медвежьей угрозе» на территории Прибайкальского национального парка говорить не приходится: ООПТ является естественной средой обитания хищника, а его выходы к людям носят сезонный характер. Численность зверя (по последним подсчётам это порядка 50 особей) регулируется естественными факторами, такими как наличие кормовой базы и необходимой территории.