Южно-Сахалинск, , 06:02 — REGNUM Пожар произошел в бытовом помещении в одном из сел Охинского района Сахалинской области, сообщает пресс-служба областное управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание произошло в помещении № 10 по улице Нефтяников в селе Тунгор. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. К тому времени огнем была охвачена площадь 5 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября пожар произошел в бытовом помещении в Южно-Сахалинске. Общая площадь возгорания оценивалась в 15 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано, никто не пострадал.