Чернушка, Пермский край, 25 декабря 2020, 05:56 — REGNUM В Чернушке Пермского края местный житель заподозрен в убийстве своей супруги. Об этом сообщает региональное управление СКР.
По данным следователей, преступление было совершено ещё 17 ноября. 61-летний гражданин нанёс своей жене по голове не менее пяти ударов кочергой. Женщина скончалась.
Оба были пьяны, а преступление произошло в результате возникшей ссоры. По данным СКР, подозреваемый признался в совершении преступления. Сейчас он водворён в СИЗО.