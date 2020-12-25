Чернушка, Пермский край, , 05:56 — REGNUM В Чернушке Пермского края местный житель заподозрен в убийстве своей супруги. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, преступление было совершено ещё 17 ноября. 61-летний гражданин нанёс своей жене по голове не менее пяти ударов кочергой. Женщина скончалась.

Оба были пьяны, а преступление произошло в результате возникшей ссоры. По данным СКР, подозреваемый признался в совершении преступления. Сейчас он водворён в СИЗО.