Магнитогорск, Челябинская область, , 05:13 — REGNUM Взрыв в многоэтажке на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошёл из-за бытового газа. Об этом заявил журналистам глава города Сергей Бердников.

Взрыв бытового газа в многоэтажном доме в Магнитогорске Mchs.gov.ru

Чиновник отметил, что разговаривал с представителями силовых структур и узнал от них, что на месте трагедии не было найдено следов взрывчатки. Единственной официальной версией является утечка бытового газа, добавил градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл рано утром 31 декабря 2018 года. Погибли 39 человек, в том числе шестеро детей.