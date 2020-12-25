Хабаровск, , 04:31 — REGNUM У бывшей супруги Ларисы Стародубовой экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала утро 25 декабря прошли обыски по делу о попытке крупного хищения средств завода «Амурсталь». Также силовики пришли и к дочери Стародубовой Екатерине Малофеевой.

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Стародубова владеет 25% ООО «Торекс-Хабаровск». Этой фирме принадлежит завод «Амурсталь».

Следователи при обыске искали документы о деятельности «чёрного бухгалтера» Сергея Фургала Галины Алейниковой. По версии следствия она с преступной группой готовилась к хищению более 305 млн рублей у ООО «Торэкс-Хабаровск». Также проверяется законность получение кредита у владельца завода «Амурсталь», пишет 5-tv.ru.

На данный момент процессуального статуса у Ларисы Стародубовой в рамках уголовного дела о хищении нет. Установлено, что она выступала поручителем по кредиту, но непосредственного участия в реализации преступной схемы не принимала.

Падчерица Фургала Екатерина Малофеева была единственной собственницей ООО «Строитель», который в 2019 году получил кредит в 600 млн рублей под поручительство Гарантийного фонда Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в уголовном деле бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала могут появиться новые эпизоды — на заводе в Комсомольске-на-Амуре выявлены хищения в крупных размерах. Ожидается, что скоро Сергею Фургалу предъявят обвинение в окончательном виде. После этого фигуранты уголовного дела будут изучать материалы, пишетНТВ.