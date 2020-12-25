Дамаск, , 04:20 — REGNUM Большая часть ракет, которые были выпущены ВВС Израиля по объектам на западе сирийской провинции Хама, оказались сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) вооружённых сил Сирии. Об этом со ссылкой на источник в министерстве обороны страны 25 декабря сообщает дирекция государственного радио и телевидения Сирии.

«Наши средства ПВО перехватили вражеские ракеты и сбили большую часть из них», — приводятся в сообщении дирекции слова источника.

Ранее сообщалось, что ракетный удар мог быть нанесён по расположенному около города Масьяф правительственному научно-исследовательскому центру.

Как сообщало ИА REGNUM, средства ПВО вооружённых сил Сирии отражают предположительно израильскую ракетную атаку по объекту, расположенному на западе провинции Хама.

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