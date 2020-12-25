Дамаск, , 03:32 — REGNUM Средства противовоздушной обороны (ПВО) вооружённых сил Сирии отражают предположительно израильскую ракетную атаку по объекту, расположенному на западе провинции Хама. Об этом 25 декабря сообщает дирекция государственного радио и телевидения Сирии.

«Наши средства ПВО отвечают на израильскую агрессию в районе Масьяфа», — отмечается в сообщении.

По предварительным данным, ракетный удар мог быть нанесён по расположенному около города Масьяф правительственному научно-исследовательскому центру.

Как сообщало ИА REGNUM, серия мощных взрывов прогремела в 40 километрах к югу от столицы Сирии Дамаска.

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