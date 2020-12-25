Колумбус, США, , 03:31 — REGNUM В городе Колумбус (штат Огайо, США) полицейский застрелил чернокожего с сотовым телефоном в руке. Об этом 24 декабря сообщает телеканал СNN.

По его информации, сотрудник городской полиции Адам Кой в ночь на 22 декабря прибыл к одному из домов по вызову жителя, пожаловавшегося на шум от автомобиля. Вблизи гаража Кой увидел направившегося к нему чернокожего мужчину, у которого в левой руке был сотовый телефон, а правая была скрыта от взгляда полицейского.

Почему полицейский начал стрелять, телеканал не уточняет. Чернокожий Андре Морис Хилл, какого-либо оружия при котором не оказалось, от полученного ранения скончался. Как оказалось, он был приглашён в дом, около которого был застрелен.

Кой в связи с происшедшим был отстранён от службы. Местные власти начали расследование.

Напомним, в США продолжаются акции протеста сторонников движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»), недовольных ситуацией в стране из-за неопределённости, возникшей после президентских выборов.

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