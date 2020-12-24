Тюмень, , 22:35 — REGNUM В Тюмени за сутки сотрудники отдела вневедомственной охраны предотвратили кражи в ювелирном магазине и торговых центрах. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

В ювелирном магазине по улице Ямской ранее судимый мужчина попытался похитить у продавца золотое кольцо. Тот моментально нажал на тревожную кнопку и оперативно прибывшие на место преступления росгвардейцы предотвратили попытку хищения.

В одном из торговых центров также ранее судимый тюменец пытался украсть продовольствие на сумму свыше трёх тысяч рублей. А в другом центре гражданин пытался покинуть торговый зал, не оплатив товар на сумму более шести тысяч рублей. Росгвардейцы прибыли на место быстро, задержав злоумышленников.

Подозреваемые переданы в отделы полиции для дальнейшего разбирательства.