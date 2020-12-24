Сургут, Югра, , 20:11 — REGNUM В Югре завершено расследование уголовного дела о столкновении катера и баржи на реке Чёрной под Сургутом в сентябре 2020 года, в результате которого погибли четыре человека, в том числе малолетний ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба Уральского СУ на транспорте СКР.

По версии следствия, 9 сентября 2020 года 65-летний житель города Сургута, в состоянии алкогольного опьянения управлял катером «Ямаха». Маломерное судно, которое двигалось с превышением скорости, было перегружено пассажирами и не было обеспечено спасательными средствами, врезалось в пришвартованную к берегу реки баржу. Погибли четыре человека, в том числе ребёнок.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Следственными органами данное уголовное дело прекращено в связи со смертью виновного лица.