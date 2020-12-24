Волхов, Ленинградская область, , 16:50 — REGNUM В детском санатории в Волховском районе Ленинградской области произошел пожар, по предварительным данным, он обошелся без пострадавших. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

ЧП произошло в Детском пульмонологическом санатории в поселке Колчаново.

«Дети находились в спальном корпусе. Детей всего пять человек, их эвакуация в другой корпус не потребовалась», — уточнили в пресс-службе.

Возгорание началось в компьютерном классе учебного корпуса. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля здания на площади 400 кв. метров.

К тушению возгорания привлечены 34 человека и 11 единиц техники. В настоящее время пожар локализован.

По данным ГУ МЧС по Ленобласти, сообщение о пожаре поступило в 15:00.

«Происходит горение кровли в 2-этажном здании на площади 750 кв. м. Из здания эвакуировано 16 человек персонала. В 15:55 пожар был локализован», — отметили в ведомстве.

Сведений о пострадавших не поступало.