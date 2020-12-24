Воронеж, , 16:22 — REGNUM Депутат городской Думы Воронежа задержан в рамках расследования дела о мошенничестве при приватизации здания Дворца культуры имени С. М. Кирова. Об этом сообщили СМИ.

По информации «Коммерсантъ-Черноземье», речь идёт о депутате Сергее Кудрявцеве, члене фракции «Единой России» в Воронежской городской думе. По данным источников, утром 24 декабря депутат участвовал в следственных действиях в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Официальных комментариев по поводу задержания депутата пока нет, известно, что он находится в ИВС.

Сергей Кудрявцев является одним из совладельцев компании ООО «Альянс ВК», которая владеет участком земли под зданием Дворца имени Кирова на Ленинском проспекте. Как уточняет «Коммерсант-Черноземье», для приобретения в собственность здания ДК «Альянс ВК» пыталась признать недействительным право Российской Федерации на подвал, который до 2006 года являлся бомбоубежищем. В настоящее время Росимущество занимается возвращением в собственность РФ участка земли.