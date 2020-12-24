Тюмень, , 16:06 — REGNUM Трое детей погибли в Тюменской области из-за отверстия в печи. Об этом сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Печь не имела «колодцев» внутри и не была защищена снаружи Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области

Напомним, 22 декабря 2020 года в вечернее время после тушения пожара в частном доме в деревне Петелино Ялуторовского района были обнаружены тела троих детей. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

Из этого отверстия пламя вырвалось наружу Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области

Как выяснили следователи, отец детей в момент трагедии был на работе, а мать ушла в магазин, заперев дом. Тем временем вовсю топилась металлическая печь, изнутри выложенная кирпичом. Осмотр печи выявил отверстие, предположительно из него пламя вырвалось наружу. Печь не имела «колодцев» внутри и не была защищена снаружи.

Соседи, увидев задымление и огонь, вызвали пожарных и пытались спасти детей, но безуспешно. Смерть детей наступила от отравления углекислым газом.