Вроцлав, Польша, , 15:58 — REGNUM В одном из магазинов в польском городе Вроцлав злоумышленники разбили витрину и вылили внутрь соляру и машинное масло. Об этом сообщает Gazeta Wrocławska.

Директор магазина обнародовал запись с камер видеонаблюдения, на котором видно, как неизвестные совершают данное действие, и просит помочь горожан в установлении личностей подозреваемых.

Полиция также расследует этот инцидент.

«Я веду здесь бизнес уже несколько месяцев и понятия не имею, кто и почему напал на нас. Я не знаю, что происходит. Может это попытка запугать? Я работаю в этой индустрии 30 лет, и ничего подобного со мной никогда не случалось», — заявил журналистам директор магазина Артур Казимерович.