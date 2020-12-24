Апатиты, Мурманская область, , 15:57 — REGNUM В аэропорту Хибины произошло ЧП — обрушился ангар, в котором находились воздушные суда. Об этом ИА REGNUM сообщили в транспортной прокуратуре.

В результате повреждения получили два легкомоторных воздушных суда. Никто из людей не пострадал. По предварительным данным, крыша рухнула под тяжестью снега.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на устранение нарушений закона, привлечение виновных лиц к ответственности», — отметили в ведомстве.