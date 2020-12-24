Херсон, Украина, , 15:44 — REGNUM В Херсонской области Украины на одном из полигонов проходят занятия по подготовке ракетных подразделений. Об этом сообщила 24 декабря пресс-служба командования объединённых сил ВСУ.

«Воины-ракетчики отрабатывали элементы подготовки к нанесению ракетных ударов по определенным целям условного противника», — сказано в сообщении.

Как сообщил командующий объединённых сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, боевики ВСУ выдвинулись на стартовые позиции, провели развёртывание, а также выполнили мероприятия по подготовке к пускам с элементами непосредственной охраны и обороны стартовых позиций.

«Батарея быстро и слаженно совершила марш и заняла стартовые позиции. После этого она развернулась и отработала точное наведение по определенным целям», — рассказал он.

Наев добавил, что занятия проходят и днём, и ночью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Одесской области состоится суд над командиром украинского артиллерийского бронекатера «Скадовск», который допустил ошибку в ходе международных учений «Си Бриз — 2017».

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