Багдад, , 15:38 — REGNUM В результате пожара, который начался на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), находящемся около административного центра провинции Эрбиль в Иракском Курдистане, погибли три человека. Об этом 24 декабря сообщает иракский телеканал Rudaw.

По информации журналистов телеканала, ещё один рабочий завода получил при пожаре серьезные ожоги и повреждения. При этом, как сообщили в местном управлении гражданской обороны, пожар возник на складе, который расположен в центральной части НПЗ.

Кроме того, указывается, что на данный момент возгорание локализовано, и уточняется, что местные власти начали расследование произошедшего, а также определят полученный предприятием ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что не менее 23 человек пострадали при взрыве офисного здания в американском Балтиморе (штат Мэриленд).