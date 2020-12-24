Бейрут, 24 декабря 2020, 15:35 — REGNUM В Ливане в поселении Каххаля был найден застреленным фотограф Джозеф Баджани, который снимал место взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джадид».

Порт Бейрута после взрыва
Порт Бейрута после взрыва
(сс) Mehdi Shojaeian. Mehr News Agency

Отмечается, что тело Баджани был застрелен 21 декабря. Спецслужбам удалось определить его местонахождения, отследив телефон. Также они получили записи с камер видео наблюдения.

По предварительным данным, убийц было двое. Они подъехали к фотографу тогда, когда он садился в свою машину, и расстреляли в упор. Убийство получило широкий резонанс среди общественности.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами взрыва, который произошел в бейрутском порту 4 августа, стали 200 человек, порядка шести с половиной тысяч человек пострадали. Взрыв произошёл на складе, где хранилось более 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры. Удобрения пролежали на складе не один год.

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