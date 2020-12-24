Москва, , 15:37 — REGNUM Супругов Антонину Зимину и Константина Антонца приговорили к 13 годам и 12,5 годам лишения свободы соответственно за передачу Латвии секретных сведений. Их вину признал Калининградский областной суд, сообщает 24 декабря Центр общественных связей ФСБ России.

Муж и жена признаны виновными в государственной измене — преступлении, предусмотренном статьёй 275 УК РФ. Зимину суд приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима, Антонца — к 12 годам и шести месяцам в колонии строгого режима. Кроме того, каждому назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.

Следствие и суд показали, что Зимину в 2012 году, когда она выезжала за рубеж, завербовали латвийские спецслужбы. Женщина собирала и передавала спецслужбам Латвии сведения, составляющие государственную тайну, пояснили в ФСБ.

Указано также, что в 2015 году Зимина привлекла к сотрудничеству с иностранными спецслужбами своего мужа. В период работы в министерстве экономики Калининградской области он похитил секретные сведения для передачи их Латвии.