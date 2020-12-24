Самара, , 15:25 — REGNUM Мужчину обвинили в убийстве своего отца в Самаре. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, 14 декабря текущего года в Кировском районе г. Самары на территории базы в снегу было найдено тело 62-летнего мужчины с огнестрельным ранением в голову.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Было установлено, что погибший мужчина пропал 11 декабря текущего года и родственники сами пытались его разыскать. Сын погибшего сообщил сотрудникам правоохранительных органов об обнаружении тела отца.

Сообщается, что рядом с базой была найдена машина, в которой было обнаружено орудие преступления и вещественные доказательства. В результате следователи установили подогреваемого в совершении убийства — 41-летнего сына погибшего.

По версии следствия, подозреваемый пытался ввести следователей в заблуждение, имитировал видимость беспокойства за отца и участвовал в его поисках. 14 декабря 2020 года подозреваемого задержали. Свою вину он признал только после получения следствием доказательств причастности его к совершению убийства. После этого он дал признательные показания. Сейчас он находится под стражей.

Расследование дела продолжается.

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