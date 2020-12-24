Момбаса, Кения, , 15:19 — REGNUM 33-летняя Уинни А. погибла после того, как автомобиль, за рулем которого она находилась, упал в Индийский океан в городе Момбаса. Ее 12-летний сын сумел спастись и самостоятельно доплыл до берега. Об этом сообщает газета Mwananchi.

По сообщениям полиции, женщину достали из автомобиля прохожие, однако она скончалась в больнице в тот же день.

«Ребенок смог доплыть до берега и не выбиться из сил, однако его мать не смогла выбраться из автомобиля из-за ремня безопасности, затем ей на помощь пришли прохожие, однако, по словам врачей, в ее легкие попало слишком много воды», — сообщили в полиции.

Свидетель дорожно-транспортного происшествия Омар Чигамба заявил, что женщина вела машину на большой скорости и не справилась с управлением в портовом районе.