Ярославль, , 14:56 — REGNUM В Ярославской области скончались два известных человека — бывший директор Ярославского моторного завода Виталий Долецкий и бывший глава Рыбинска Валерий Рубцов. Об этом сообщают в социальных сетях их друзья.

Виталий Долецкий

Виталий Долецкий — почётный гражданин Ярославля, Валерий Рубцов — Рыбинска.

«Виталий Долецкий посвятил себя работе Ярославского моторного завода и добился высоких результатов. В непростое время 1990-х годов сумел привести дела завода в порядок и наладить бесперебойное производство продукции», — написал председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

«Глубочайшие соболезнования по поводу смерти бывшего главы города Рыбинска Валерия Рубцова, соратника и патриота города. Он руководил в самые сложные годы становления Новой России. Руководил и учил нас, тогда ещё неопытных и мало представляющих будущее своего города и страны. Спасибо за науку — Учитель! Вечная память!», — написал бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын.

Виталий Долецкий возглавлял ЯМЗ (Автодизель) в 1982—1997 годах. Валерий Рубцов был председателем Рыбинского горисполкома, главой администрации Рыбинска и Рыбинского района, депутатом областной думы. Виталию Долецкому был 91 год, Валерию Рубцову — 81.

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