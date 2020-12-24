Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 14:38 — REGNUM Для жителей города Усолье-Сибирское (Иркутская область), где сейчас ведутся активные работы по ликвидации накопленного экологического вреда, закупили более 11 тысяч противогазов. Эти средства индивидуальной защиты на общую сумму 42,8 млн рублей закуплены за счет федерального и областного бюджетов, сообщает сегодня, 24 декабря, телеграм-канал Братска.

«Расчет количества комплектов средств защиты сделан из принципа максимально возможной потребности в случае возникновения ЧС», — пояснил руководитель регионального ОГКУ Центр ГО и ЧС Константин Дроздов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Усолье-Сибирское превратилось в зону экологического бедствия после того, как закрылось градообразующее предприятие «Усольехимпром». Значительная часть химических веществ производства, копившихся десятилетиями, была помещена в подземные резервуары, ёмкости, оставлена в зданиях цехов и вспомогательных помещениях.

В июле 2019 года глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова сравнила угрозу глобальной экологической катастрофы на «Усольехимпроме» с той, что возникла после аварии на Чернобыльской АЭС.

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Согласно поручению президента России Владимира Путина, ряд федеральных ведомств и власти Иркутской области реализуют там комплекс мер, направленных на устранение экологического бедствия.

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