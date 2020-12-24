Амстердам, , 14:33 — REGNUM В нидерландском городе Норвейк местная полиция обнаружила тело мертвой 35-летней гражданки Польши. Труп был найден в квартире места её временного проживания. Об этом сообщает O2.pl.

Сотрудники полиции подозревают, что это было убийство.

«У нас есть все основания полагать, что это было убийство, и что к нему мог быть причастен 25-летний Серж А. Они были лично знакомы с жертвой. Есть данные, что этот мужчина имеет проблемы с психическим здоровьем. Например, не может справиться с агрессией и может бурно реагировать на всё, что ему не понравится», — сообщил пресс-секретарь полиции Норвейка.

Полиция объявила мужчину в международный розыск. В Нидерландах и Польше распространяется его фотография, всех, кто его увидит, просят немедленно обращаться в полицию.