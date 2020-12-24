Шелехов, Иркутская область, , 14:18 — REGNUM В школе №6 Шелехова сегодня, 24 декабря, не вышло на учебу около 100 человек, три из них обратились к врачам с симптомами рвоты. Об этом сообщает телеграмм канал Братска. Известно, что всего в школе учатся 728 детей. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области проводит эпидрасследование.

«Организовано обследование образовательного учреждения, в том числе пищеблока, отобраны пробы воды, пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды», — пояснили в надзорном органе.

В целях локализации эпидемического очага организован комплекс противоэпидемическихи профилактических мероприятий.