Кострома, , 13:42 — REGNUM В Костромской области задержаны жители Рязани, подозреваемые в распространении наркотиков на территории Костромской, Ивановской и Ярославской областей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Костромскими правоохранителями в городе Волгореченске был остановлен автомобиль, в котором было обнаружено 120 свёртков с наркотиком «метилэфедрон». Находившиеся в машине двое мужчин 36 и 38 лет после общения с правоохранителями рассказали, что «офис» наркоторговцев с приспособлениями для фасовки, банковскими картами и ценными для следствия записями находится в Ярославле. В общей сложности было изъято более 1 килограмма дорогостоящего наркотика.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Костромской области, с начала 2020 года костромские правоохранители изъяли 14,5 килограмм наркотиков.