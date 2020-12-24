Санкт-Петербург, , 13:45 — REGNUM В Санкт-Петербурге в результате ДТП в автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, пострадали два человека. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По предварительным данным, ДТП произошло в 13:03 мск в Красносельском районе. У дома 5 по улице Партизана Германа столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего один из них вылетел на остановку общественного транспорта. Как уточнили в ведомстве, на остановке людей в этот момент не было.

«В легковом автомобиле пострадали два человека, осматриваются врачами «скорой» на месте ДТП», — отметили в ведомстве.