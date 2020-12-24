Краснодар, , 13:34 — REGNUM Уголовное дело по подозрению в незаконном участии в предпринимательской деятельности возбуждено в отношении бывшего заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края, сообщили ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе СК РФ. Чиновнику вменяют руководство строительной организацией и получение многомиллионных доходов.

По версии следствия, подозреваемый, который с ноября 2019 года по сентябрь 2020 года являлся заместителем губернатора, лично и через доверенное лицо руководил крупной строительной организацией. Ещё с августа 2015 года на основании разрешительной документации, компания начала возводить многоэтажную жилую застройку на шоссе Нефтяников в Краснодаре. В сентябре 2017 года по договорам долевого участия имущественные права на жилые и нежилые помещения были переданы подконтрольному юридическому лицу. У нового собственника оказались во владении 252 квартиры, не менее 44 нежилых помещений и не менее 197 машино-мест, при этом оплата происходила векселями покупателя, которые ничем не обеспечены. Во время государственной службы замгубернатора лоббировал интересы строительной организации через своё доверенное лицо, а также получал часть дохода. Чиновнику и его родственникам в собственность досталось и нежилое помещение общей площадью 115,8 кв.м. стоимостью более 12,8 млн рублей.

Проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.