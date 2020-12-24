Чита, , 13:22 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 24 декабря, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 — уже 25 759 человек, причём 248 из них добавились только за последние сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у пятерых человек. Общее число жертв нового вируса составило уже 462 человека. Из общего числа пациентов моногоспиталей 101 (минус 9 за сутки) находятся в тяжелом состоянии, 49 (+4 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Вместе с тем 23 317 (+269 за сутки) пациентов вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения.

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