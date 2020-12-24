Рязань, , 13:17 — REGNUM Двух браконьеров задержали полицейские на территории государственного заказника в Шиловском районе Рязанской области. Фотоловушки, установленные в лесу, запечатлели момент их незаконной охоты, сообщили ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился сотрудник охотнадзора. Мужчина пояснил, что на территории Шелуховского государственного заказника установлены фотоловушки. Они в режиме реального времени транслируют снимки на компьютер работников заказника и запечатлели незаконный отстрел косули около поселка Лесной. Полицейские вместе с егерями задержали двух злоумышленников на границе леса — у 62-летнего и 63-летнего местных жителей изъяли ружья и мешок с разделанной тушью животного.

У браконьеров отсутствовало разрешение на использование гладкоствольного оружия, их подвергнут административному наказанию. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело.