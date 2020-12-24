Калининград, , 12:39 — REGNUM Жительница Калининграда Антонина Зимина и её муж Константин Антонец признаны виновными в государственной измене. Такое решение вынес Калининградский областной суд, сообщил отец подсудимой 24 декабря ТАСС.

Константин Зимин рассказал, что его дочь суд приговорил к 13 годам колонии общего режима, а зятя — к 12 годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу, его можно обжаловать.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе прений сторона обвинения просила лишить Зимину свободы на 14 лет, а её мужа Антонца — на 13 лет. Супруги отказались признать свою вину. По данным следствия, Зимина раскрыла латвийским спецслужбам информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на её свадьбе в 2015 году. После церемонии она через интернет переслала фотографию с этим человеком в Латвию.

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