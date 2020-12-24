Самара, , 12:15 — REGNUM Подозреваемый в угоне автомобиля был задержан после погони со стрельбой в Самарской области. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, ночью 24 декабря полицейские Нефтегорского района получили информацию о том, что по селу Алексеевка едет автомобиль «Лада Гранта», водитель которого находится в нетрезвом состоянии. Прибывшие на место сотрудники ДПС обнаружили автомобиль, который совершал опасные маневры. Водитель этого автотранспортного средства не выполнил законного требования полицейских об остановке и попытался скрыться. Тогда полицейские начали преследование автомобиля, который не раз выезжал на полосу встречного движения и превышал скорость.

В это же время полицейские установили контакты собственника этого автомобиля и переговорили с ним. Было установлено, что несколько часов назад автомобиль был угнан из гаража.

Во время погони, в какой-то момент автомобиль наехал на служебный внедорожник, но не остановился. Тогда полицейские предупредили об использовании табельного оружия и выстрелами повредили два колеса преследуемого автотранспортного средства.

Несмотря на это автомобиль продолжал движение и наехал на другой служебный автомобиль, в результате машину полицейских развернуло и выбросило в кювет. После этого, преследуемый автомобиль также съехал в кювет. Водитель попытался скрыться, но его задержали полицейские.

Отмечается, что пострадавших нет. Задержанный житель Богатовского района 1991 года рождения отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Он не имеет водительского удостоверения и нигде не работает, ранее был привлечен к уголовной ответственности за кражу.

По версии сотрудников полиции, подозреваемый приехал в село Дмитриевка в гости к знакомым, и из их гаража угнал машину.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам неправомерного завладения автомобилем или другим транспортным средством без цели хищения. Помимо этого, в отношении задержанного были составлены протоколы об административных правонарушениях.

В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Похищенный автомобиль в скором времени будет возвращён законному владельцу.

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