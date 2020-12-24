Архангельск, , 11:51 — REGNUM Уголовное дело о ДТП, в котором погиб сын бывшего губернатора Архангельской области Анатолия Ефремова направлено в суд. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Напомним, смертельное ДТП произошло 25 сентября. За рулем автомобиля Toyota Land Cruizer Prado находился 41-летний Анатолий Лихачев.

«Лихачев, по решению суда лишенный права управления транспортным средством, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения не справился с управлением, допустил выезд с полосы движения и столкновение с припаркованным грузовым автомобилем, в результате чего пассажир Toyota Land Cruizer Prado — Ефремов скончался», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время Лихачев находится под домашним арестом. На его счета наложен арест.